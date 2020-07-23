AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مليون و80 ألف جنيه إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي في كفر الشيخ

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:27 م
مليون و80 ألف جنيه
مليون و80 ألف جنيه إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي في كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، إن إجمالي مبيعات  صكوك الأضاحي حتى اليوم بلغ 600 صك بمبلغ مليون و80 ألف جنيه حتي الآن.


وأضاف،الفقي، أن المستهدف من المبيعات هو مليون ونصف المليون جنيه. 


وأشار إلى أن مديري الإدارات الفرعية وقيادات الدعوة كان لهم دور بارز في الدعاية النبيلة للمشروع وكذا أئمة المساجد.


وأشار وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إلى تشكيل لجان بالمركز استعدادًا لتوزيع كميات اللحوم علي المناطق الأكثر احتياجا والفقراء والمساكين.


وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن صك الأضحية تفويض وتوكيل من المضحي لتقوم الوزارة بالذبح نيابة عنه في المواقيت الشرعية، وتوزيع لحوم الأضاحي على أصحاب الحاجات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوقاف كفر الشيخ: نستهدف بيع صكوك أضاحي بقيمة 1.5 مليون جنيه

أوقاف كفر الشيخ: بيع 57 صك أضاحي بـ 102 ألف جنيه

أوقاف الشرقية: توصيل صكوك الأضاحي للمنازل مجانا

أوقاف كفر الشيخ: بيع 300 صك أضاحي بمبلغ 540 ألف جنيه

أوقاف كفر الشيخ تبيع 405 صكوك أضاحي بمبلغ 729 ألف جنيه

بـ 1800 جنيه.. قبطي يشتري صك أضحية من أوقاف كفر الشيخ

ترشيحاتنا

رسميا.. لوكا زيدان يرحل عن ريال مدريد

التنمية المحلية: 250 ألف جنيه للتصالح في مخالفات البناء بعواصم المحافظات

بدل القهوة الساخنة.. طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج

القصة الكاملة لحبس رئيس جامعة سوهاج وعزله من منصبه

مسيحية أبدعت في قراءة القرآن.. مادلين طبر أحبت السلاح وكشفت خيانة زوجها بصرخة

استئصال المرارة.. الملك سلمان يجري جراحة ناجحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار صور منة عرفة.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

بالفوسفوري الجرئ .. جوهرة تبرز أنوثتها فى إطلالة لافتة

بدل القهوة الساخنة.. طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج