مليون و80 ألف جنيه إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي في كفر الشيخ

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، إن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي حتى اليوم بلغ 600 صك بمبلغ مليون و80 ألف جنيه حتي الآن.
وأضاف،الفقي، أن المستهدف من المبيعات هو مليون ونصف المليون جنيه.
وأشار إلى أن مديري الإدارات الفرعية وقيادات الدعوة كان لهم دور بارز في الدعاية النبيلة للمشروع وكذا أئمة المساجد.
وأشار وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إلى تشكيل لجان بالمركز استعدادًا لتوزيع كميات اللحوم علي المناطق الأكثر احتياجا والفقراء والمساكين.
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وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن صك الأضحية تفويض وتوكيل من المضحي لتقوم الوزارة بالذبح نيابة عنه في المواقيت الشرعية، وتوزيع لحوم الأضاحي على أصحاب الحاجات.