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حوادث

ضبط 3 أطنان أرز تموينى فاسد في الجيزة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:01 ص
ارز فاسد
ارز فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

تمكنت الحملات من ضبط أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة لحيازته 3 طن "أرز تموينى"غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لإرتفاع نسبة الكسر والشوائب، تمهيدًا لتوزيعها للمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليها لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، متربحًا من جراء ذلك ومهدرًا أموالًا طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.


يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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