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فن

أغنية تجمع بين روبي ومحمود العسيلي على ساحل البحر الأحمر.. تفاصيل

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:51 م
روبي
روبي
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محمد نبيـل
أوشكت الفنانة روبي على تصوير إعلان جديد لصالح إحدى شركات المياه الغازية على أحد سواحل البحر الأحمر، بمشاركة المطرب محمود العسيلي.

كانت روبي خطفت الأنظار مؤخرا في ظهور بملابس شفافة على البحر، وتصدرت تريند محرك البحث جوجل.

وأشاد النجم محمود العسيلي بأحد أصدقائه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، الذي يشاركه في وضع موسيقى الإعلان الجديد.

ونشر العسيلي صورة له برفقة صديقه أحمد كامل وكتب معلقًا علي الصورة: زي ما قلت قبل كدا .. الرجل دا هيكون لي شأن كبير في الموسيقى في مصر والوطن العربي.. حبيبي وأخويا الصغير #احمد_كامل.

وكان النجم محمود العسيلي أحيا أولي حفلاته الأون لاين على جميع منصات التواصل الاجتماعي الذي يعد الحفل الأول ضمن مجموعة حفلات "من البلكونة" الذي يتم بثها أونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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