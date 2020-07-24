رغم كورونا..ميجان ماركل تصر على إقامة احتفال بعيد ميلادها وتفرض شرطا على ضيوفها

كشف مصدر مقرب من الممثلة الأمريكية السابقة " ميجان ماركل " عن أنها ترغب في الاحتفال بعيد ميلادها التاسع والثلاثين بعيدًا عن القصر الذي تقيم فيه برفقة زوجها الأمير "هاري" وطفلهما "آرتشي" بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية.





يشار إلى أن الزوجين "ميجان" و"هاري" يقيمان في قصر مملوك للممثل الأمريكي "تايلر بيري" منذ انتقالهما إلى الولايات المتحدة في شهر مارس الماضي، وتُقدر قيمة هذا القصر بحوالي 18 مليون دولار.





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وأوضح المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "ميجان" أخبرت أصدقاءها بأنها و الأمير "هاري" يشعران بأنهما "محبوسان" وفي حاجة إلى إجراء تغيير.





ومن المقرر أن تحتفل "ميجان" بعيد ميلادها في الرابع من شهر أغسطس المقبل، وهي ترغب في مغادرة مدينة "لوس أنجلوس" بهذه المناسبة والتوجه إلى منطقة "مونتسيتو" بولاية "كاليفورنيا"، والتي تقيم بها صديقتها مقدمة البرامج الشهيرة "أوبرا وينفري".









وأفادت "ديلي ميل" بأنه من المرجح أن "ميجان" سوف تطلب من أي شخص يحضر احتفال عيد ميلادها الخضوع لفحص "كورونا" مسبقًا، وأشارت الصحيفة، نقلًا عن المصدر، إلى أن قائمة الضيوف ستتضمن حفنة من أصدقائها المقربين وسيتم إقامة الاحتفال في مكان مفتوح.



