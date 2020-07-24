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حوادث

مصرع طفلين وإصابة سيدتين فى 3 حوادث متنوعة بالبحيرة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
لقى طفلان مصرعهما كما أصيبت سيدتين إثر وقوع 3 حوادث متنوعة بنطاق مراكز شبراخيت والنوبارية ووادى النطرون وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى والمصابين بالمستشفى المركزى لإتخاذ إجراءات العلاج اللازم.

وكان اللواء محمد الوالى مدير أمن البحيرة، تلقى 3بلاغات الأول من مركز شرطة شبراخيت، يفيد بإبلاغ الأهالى بسقوط طفل من أعلى منزل، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وفاة " أحمد محمد يوسف" 10 سنوات مقيم بقرية مستناد، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبراخيت تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكن رجال الإنقاذ النهري  من انتشال جثة الطفل  "محمد بسيونى محمد "، 12 عامًا، من مصرف تبطين قرية عبد الرقيب بغرب النوبارية وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة.


وكان البلاغ الثالث من مركز شرطة وادي النطرون،  يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى وبالإنتقال للمعاينة والفحص  تبين ان  الحادث أسفر عن إصابة  كل من:" فكرية محمد عبد الفتاح قاسم" 72 عامًا، " نشوى حسن محمد قاسم" 39 عامًا، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور. 

وتم نقل المصابتين للمستشفى المركزى لإتخاذ إجراءات العلاج اللازمة..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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