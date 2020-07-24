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أخبار العالم

أول تعليق من إيران على اعتراف أمريكا بالتحرش بطائرتها فوق سوريا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلًا عن مصادر مسئولة، بأن وصف الولايات المتحدة اعتراض طائرة الركاب الإيرانية فوق الأجواء السورية، بالأمر المهني والآمن، هو شيء يدعو للسخرية. 

ومنذ قليل، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهما إن مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 دخلت مجال رؤية طائرة الركاب الإيرانية التي هبطت، يوم الخميس، في مطار بيروت الدولي. 

وقال المسئولان: "الطائرة الأمريكية كانت على مسافة آمنة".

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن طائرة الركاب هبطت عائدة في طهران، وأن اقتراب المقاتلتين دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع سريعًا لتفادي حصول اصطدام، مما أدى إلى إصابة بعض الركاب.

وقال موقع التلفزيون الإيراني إنه "بينما كانت الطائرة الإيرانية في الأجواء فوق سوريا، اقتربت طائرة مقاتلة من طائرة ماهان آير".

وأضاف "بعد هذا العمل الخطير، خفض قائد طائرة الركاب ارتفاعها بسرعة لتجنّب التصادم مع المقاتلة، ما أدّى إلى جرح عدد من الركاب على متنها".

ونقل تقرير التلفزيون الإيراني عن مصدر لم يسمّه قوله إن الطائرات المقاتلة قد تكون تابعة لإسرائيل أو الولايات المتّحدة، واصفا الحادث بأنه "استفزازي وخطير".
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