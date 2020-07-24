مجندة أمريكية تسب ترامب أمام متظاهرين مؤيدين له .. فيديو

قامت مجندة أمريكية بسب الرئيس الأمريكي وهي ترتدي الزي العسكري، أمام مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لترامب. وتم تحويلها إلى التحقيق.





وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تصوير ماتي سارة جود دودري ، 24 عامًا ، أثناء سبها في غضب للرئيس ترامب لمجموعة من المتظاهرين "المؤيدين لأمريكا" في فينتورا .





وفتح تحقيق مع المجندة بعد أن علم قادة البحرية بالفيديو.





قال أحد الشهود إن السيدة المجمدة أغلقت ممرًا مروريًا عندما أوقفت سيارتها `` في شارع رئيسي مزدحم '' خارج مركز مقاطعة مقاطعة فينتورا يوم الأحد حوالي الساعة الواحدة مساءً.









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وتقدم المجندة، بعد ذلك على سب ترامب في غضب أمام المتظاهرين المؤيدين له، والحاملين للإعلام الأمريكية في مشهد صدم الجميع.







