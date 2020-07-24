أخبار الرياضة ...خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك..محمد صلاح يكشف حقيقة قرب رحيله عن ليفربول

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية ، وجاءت كالآتي:













زف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير النادي ومتابعي القناة خلال الفترة المقبلة .









قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن رجل الأعمال الإسباني جيرارد لوبيز مالك و رئيس نادي ليل الفرنسي، اشتري ناديين جديدين، الأول نادي موسكرون في بلجيكا والذي لعب تريزيجيه ضمن صفوفه، والأخر نادى بوافيشتا البرتغالي.









لا يزال اسم الدولي المصري محمد صلاح مرتبطا بـالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني، مع كل موسم خاصة مع التألق والمستوى الثابت الذي يقدمه الفرعون في الملاعب الإنجليزية موسما تلو الآخر.





















كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب الأول عن موقفه من البقاء في الفريق او الرحيل عقب تحقيق الفريق لـ لقب الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا الموسم الماضي









قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن قرار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بفرض عقوبات على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا.







