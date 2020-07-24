محمد صلاح يحسم الجدل حول رحيله عن ليفربول ورأيه في تراجع مستواه التهديفي

كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب الأول عن موقفه من البقاء في الفريق او الرحيل عقب تحقيق الفريق لـ لقب الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا الموسم الماضي





وأكد محمد صلاح في تصريحات لـ اذاعه " لا اف ام " أنه لا يفكر في الوقت الحالي في أي شيء بشأن مستقبله مع الفريق مشددا أنه حريص على الاستمتاع بتتويج الفريق باللقب الغائب من 30 عام.









وتابع أن يعيش حالة سعادة غامرة بـ تتويج الفريق بالدوري.





اما عن تراجع مستواه التهديفي عن الموسم الماضي فأكد ان فارق الاهداف ليس كبير فانهم 3 اهداف فقط مشددا ان الفريق مازال امامه مباراة متبقية يمكنه تسجيل هاتريك بها .





وأضاف أن تحقيق الالقاب الجماعية اهم بكثير من تحقيق الالقاب الفردية مشددا ان الفريق حقق هذا الموسم الهدف الاهم.





وأشار أنه توج بـ لقب هداف الدوري الموسم الماضي والموسم الذي سبقه مشددا أن الأهداف ستأتي في المستقبل .





وعن يورجن كلوب المدير الفني للفريق فأكد انه نجح في تغيير عقليه اللاعبين حتى تصبح باحثه دائما عن تحقيق الفوز مشددا ان العمل الجاد هو كلمه السر وراء نجاح الفريق





وأضاف ان الموسم القادم سيواجه الفريق تحدي صعب و ضخم في ظل تتويج الفريق باللقب مع وجود فرق كبرى تسعى للتتويج به الموسم المقبل.