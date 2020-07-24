AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأرصاد الأردنية: الطقس غدا حار في مختلف أنحاء البلاد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:31 ص
الأرصاد الأردنية
الأرصاد الأردنية
Advertisements
محمود نوفل
توقعت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة الأردنية الهاشمية،انخفاض قليل في درجات الحرارة خلال اليوم الجمعة ، لافتة الي ان المرتفعات الجبلية والسهول الحارة في باقي مناطق المملكة ستشهد أجواء حارة نسبيا.

وأوضحت تقارير هيئة الرصاد الجوية وفق ماذكرته صحيفة الغد الأردنية ان الرياح في البلاد خلال اليوم " الجمعة " ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة ولكنها تنشط علي فترات.

فيما توقعت الهيئة الأردنية ان أن يكون طقس السبت حار نسبيا في في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة.

وبيًنت الهيئة أن يوم السبت ايضا سيشهد ظهور بعض الغيوم العالية في جنوب الأردن حيث تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة وعاصفة ترابية.. الأرصاد تحذر: طقس السبت غير مستقر

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-7-2020

بعد تنظيفه بالغسالة.. أغرب طرق تنظيف الممبار أبرزها فيشة الكهرباء وسلك المواعين

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

مجندة أمريكية تسب ترامب أمام متظاهرين مؤيدين له .. فيديو

حدث ليلًا.. وفاة رئيس تنزانيا السابق بنجامين مباكا.. أمريكا تعترض طائرة إيرانية.. ومقتل شاب بالمحلة بسبب حساب المشاريب

آراء الفقهاء في حد القدرة في الأضحية وعلى من تجب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها

بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو