الأرصاد الأردنية: الطقس غدا حار في مختلف أنحاء البلاد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة الأردنية الهاشمية،انخفاض قليل في درجات الحرارة خلال اليوم الجمعة ، لافتة الي ان المرتفعات الجبلية والسهول الحارة في باقي مناطق المملكة ستشهد أجواء حارة نسبيا.





وأوضحت تقارير هيئة الرصاد الجوية وفق ماذكرته صحيفة الغد الأردنية ان الرياح في البلاد خلال اليوم " الجمعة " ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة ولكنها تنشط علي فترات.





فيما توقعت الهيئة الأردنية ان أن يكون طقس السبت حار نسبيا في في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة.





وبيًنت الهيئة أن يوم السبت ايضا سيشهد ظهور بعض الغيوم العالية في جنوب الأردن حيث تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة