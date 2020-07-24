تنقل من مسجد السيدة نفيسة.. وكيل وزارة الأوقاف يكشف ضوابط صلاة عيد الأضحى

أكد الدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، أنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى المبارك ، من مسجد السيدة نفيسة ، بنفس الإجراءات والضوابط الإحترازية ، التي تم تطبيقها ، خلال صلاة عيد الفطر.





وأضاف الدكتور أيمن أبو عمر ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية ، إكسترا نيوز ، أن العدد الحضور بالمسجد سيكون محدود ، مع مراعاة المسافات ، وإرتداء الكمامات ، مشيرا إلى أن خطبة صلاة العيد لن تزيد عن عشر دقائق .





ولفت وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، إلى أن الصلاة لن تؤدى إلا بمسجد السيدة نفيسة ، مع وجود إلتزام تام بتطبيق كافة الإحترازات .





وأوضح "أبو عمر" ، أن صلاة عيد الفطر الماضي ، لم يرصد بها أية مخالفات ، أو تزاحمات على المسجد، نتيجة للتفهم الكامل للوضع الحالي ، من الشعب.





وأكمل " أبو عمر" ، باقي المساجد ، سيعلق بها مكبرات الصوت ، لتأدية التكبيرات ، مشيرا إلى أن خطبة عيد الأضحى ، ستتناول فضل يوم عرفة .