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تنقل من مسجد السيدة نفيسة.. وكيل وزارة الأوقاف يكشف ضوابط صلاة عيد الأضحى

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
أكد الدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، أنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى المبارك ، من مسجد السيدة نفيسة ، بنفس الإجراءات والضوابط الإحترازية ، التي تم تطبيقها ، خلال صلاة عيد الفطر.

وأضاف الدكتور أيمن أبو عمر ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية ، إكسترا نيوز ، أن العدد الحضور بالمسجد سيكون محدود ، مع مراعاة المسافات ، وإرتداء الكمامات ، مشيرا إلى أن خطبة صلاة العيد لن تزيد عن عشر دقائق .

ولفت وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، إلى أن الصلاة لن تؤدى إلا بمسجد السيدة نفيسة ، مع وجود إلتزام تام بتطبيق كافة الإحترازات .

وأوضح "أبو عمر" ، أن صلاة عيد الفطر الماضي ، لم يرصد بها أية مخالفات ، أو تزاحمات على المسجد،  نتيجة للتفهم الكامل للوضع الحالي ، من الشعب.

وأكمل " أبو عمر" ،  باقي المساجد ، سيعلق بها مكبرات الصوت ، لتأدية التكبيرات ، مشيرا إلى أن خطبة عيد الأضحى ، ستتناول فضل يوم عرفة .
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