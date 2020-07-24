اعرف كيف تقرأ فاتورة استهلاك الكهرباء بطريقة صحيحة

نشر جهاز مرفق الكهرباء ،شرحا مبسطا للخانات الموجودة بفاتورة الكهرباء الشهرية، حتى يتمكن مشترك مرفق الكهرباء من قراءة الفاتورة بشكل سليم و التأكد من صحتها.





خانة رسوم النظافة:

طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله.





خانة حاليا:

وهى الخانة التى تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند اصدار الفاتورة.





خانة سابقة:

وهى الخانة التى تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.





خانة الاستهلاك:

وهى الخانة التى توضح عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.





خانة قيمة الاستهلاك:

وهى الخانة التى توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.





خانة رسوم:

يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة .





خانة تسويات ورسوم:

هى الخانة التى توضح قيمة المبالغ المالية التى تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.





خانة الإجمالى:

وتشمل المبلغ الإجمالى المطلوب من المستهلك سداده بعد اضافة الرسوم والتسويات والأقساط.





خانة رقم اللوحة:

وأوضح رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.





خانة تاريخ الإصدار:

وهى توضح تاريخ اصدار الفاتورة وعن اى شهر صدرت.





خانة منطقة:

وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.





خانة إدارة:

تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.





خانة رصيد أقساط:

وهى الخانة التى يتم إضافة المبالغ المالية التى يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.





خانة المطلوب سداده: