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أخبار البلد

اعرف كيف تقرأ فاتورة استهلاك الكهرباء بطريقة صحيحة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
نشر جهاز مرفق الكهرباء ،شرحا مبسطا للخانات الموجودة بفاتورة الكهرباء الشهرية، حتى يتمكن مشترك مرفق الكهرباء من قراءة الفاتورة بشكل سليم و التأكد من صحتها.

خانة رسوم النظافة:
طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله.

خانة حاليا:
وهى الخانة التى تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند اصدار الفاتورة.

خانة سابقة:
وهى الخانة التى تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

خانة الاستهلاك:
وهى الخانة التى توضح عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خانة قيمة الاستهلاك:
وهى الخانة التى توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خانة رسوم:
يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة .

خانة تسويات ورسوم:
هى الخانة التى توضح قيمة المبالغ المالية التى تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

خانة الإجمالى:
وتشمل المبلغ الإجمالى المطلوب من المستهلك سداده بعد اضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

خانة رقم اللوحة:
وأوضح رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

خانة تاريخ الإصدار:
وهى توضح تاريخ اصدار الفاتورة وعن اى شهر صدرت.

خانة منطقة:
وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

خانة إدارة:
تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

خانة رصيد أقساط:
وهى الخانة التى يتم إضافة المبالغ المالية التى يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

خانة المطلوب سداده:
وهى القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد اضافة الاقساط والرسوم والتسويات
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