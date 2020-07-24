مدير وحدة القسطرة بمستشفى الإسماعيلية: اكرمني الله بالاصابة بـ كورونا

كان الطبيب شعر بأعراض الفيروس المستجد، وقام بعمل التحاليل اللازمة وأجري مسحة أثبتت إيجابية إصابته بكورونا، نقل علي اثرها الي مستشفى أبو خليفة للخضوع للعزل الطبي.

ونشر مدير وحدة قسطرة القلب بالاسماعيلية، علي صفحته الشخصية بالفيس بوك، رسالة مؤثرة، كتب فيها" ا شهد الله اني لم اقصر في عملي مع مريض واديت دوري تجاه وطني وشاركت منذ بداية الازمة في علاج المرضي والمصابين بفيروس كورونا ولم اتقاعس ولم اتردد في المشاركة في مستشفيات العزل قدر طاقتي و استطاعتي".

واضاف: "واليوم اكرمني الله بالاصابة بهذا الفيرس وتأكدت الاصابة بعد عمل المسحة ليكون شاهد لي يوم القيام علي عملي واني قد اديت الامانة، وان كان لأحد عندي مظلمة فليطلبها مني او ليسامحني".