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محافظات

ارتفاع عدد المتعافين بعزل إسنا إلى 1053 بعد خروج 20 متعافيا جديدا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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شمس يونس
أعلنت مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي في الأقصر، برئاسة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفي، عن شفاء وخروج دفعة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا كوفيد -19.

وأوضحت مدير عام المستشفى بأن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود خضري مدير العزل نجح فى علاج وخروج  ٣١ حالة تعاف جديدة من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد" كوفيد19".

وأضافت أن من بين هذه الحالات ٢٠ حالة من بينهم ٥ حالات كانوا فى الرعاية المركزة و٧ حالات  كبار السن ما بين ٦٠ عاما و٧٠ عاما.



يأتى ذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائج تحاليلهم سلبية في نهاية المطاف. 

وأشارت مدير عام المستشفى، إلى أن من بين حالات الخروج حالات حرجة لكبار سن كانوا بالعناية المركزة والذين  تحسنت حالتهم وتعافوا بفضل جنود الجيش الأبيض بالمستشفى . 

جدير بالذكر أن عدد حالات التعافي والخروج النهائي وصل إلى ١٠٥٣ حالة تعافي وخروج نهائي ، وايضا اكثر من 16 ولادة قيصرية مسجلين أعلى نسب الشفاء وعمليات ولادة قيصرية على مستوى الجمهورية وبالتحديد مستشفيات العزل الصحي. 

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