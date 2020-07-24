أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة له على انستجرام

ونالت الصورة إعجاب و استحسان متابعيه.

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يذكر أن

أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.