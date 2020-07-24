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فن

أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة له على انستجرام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:13 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد فلوكس ، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونالت الصورة إعجاب و استحسان متابعيه.


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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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