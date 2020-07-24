منافس الأهلي.. سلبية المسحة الثانية لـ الوداد المغربي

جاءت نتائج المسحة الثانية لفريق الوداد البيضاوي المغربي، سلبية لجميع عناصر الفريق والطاقم الفني والإداري والعاملين.

وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن مسحة كورونا الثانية خضع لها فريق الوداد وجيمع العاملين بالنادي.

واستأنف نادي الوداد تدريباته مؤخرا، استعدادا لعودة مسابقة الدوري المغربي بعد توقف طويل.

يذكر أن الوداد سيواجه النادي الأهلي في شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.