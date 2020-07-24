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رياضة

منافس الأهلي.. سلبية المسحة الثانية لـ الوداد المغربي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:18 م
فريق الوداد المغربي
فريق الوداد المغربي
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محمد السعيد
جاءت نتائج المسحة الثانية لفريق الوداد البيضاوي المغربي، سلبية لجميع عناصر الفريق والطاقم الفني والإداري والعاملين.

وذكر موقع " لو 360  سبورت" المغربي، أن مسحة كورونا الثانية  خضع لها فريق الوداد وجيمع العاملين بالنادي.

واستأنف نادي الوداد تدريباته مؤخرا، استعدادا لعودة مسابقة الدوري المغربي بعد توقف طويل.

يذكر أن الوداد سيواجه النادي الأهلي في شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف "  مؤخرا، على التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين " ذهابا وإيابا، وذلك بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة الدور المجمعة، بسبب معاناتها من تفشي فيروس كورونا المستجد.




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