فى عيد ميلادها الـ51.. تعرف على أسرار رشاقة جينيفر لوبيز

يصادف اليوم عيد ميلاد المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز و التى أتمت عامها الـ51، وتتميز جينفير بأنها تتمتع بمظهر شبابي ملفت ولا يظهر عليها علامات التجاعيد والتقدم فى العمر.





وعلى الرغم من تخطي النجمة العالمية جينيفر لوبيز حاجز الخمسين إلا أنها تتمتع بقوام مثالي و صحي، فقد كشفت فى أحد الحوارات الصحفية عن أسرار رشاقتها و بشرتها النضرة الخالية من أى من تجاعيد.





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قالت جينيفر لوبيز إنها تعتمد على تناول الوجبات الغنية بـ البروتين والخضراوات، في وجبة الإفطار تحرص على تناول مشروب سموثي غني بالألياف والمكمّلات الغذائية التى تعزز من إشراقتها، و تزيد من طاقتها ويساعدها في خسارة الوزن.





وأضافت: أنها لا تتناول القهوة لأنها تحتوى على الكافيين الذي يتسبب في بهتان البشرة ويمتص المياه الموجودة داخل الجسم، أما بالنسبة لوجبة الغذاء تُفضل تناول سمك السلمون مع طبق السلطة الكبير الغني بالخضار وفي وجبة العشاء تعتمد تناول البروتين سواء فراخ أو لحمة مشوية مع طبق السلطة الكبير.





واعترفت النجمة العالمية جينفر لوبيز أنها تأكل البطاطس المحمرة والكوكيز ولكن يوم واحد في الأسبوع لكي تكسر الروتين، كما اشارت إلى أن تمارس الرياضة 3 مرات في الأسبوع وتعتمد على التمارين التى تشد الجسم .



