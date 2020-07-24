أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة تضرب كوريا الجنوبية وتودي بحياة 3 أشخاص

ضربت أمطار غزيرة مع رياح قوية كوريا الجنوبية، مما تسبب في فيضانات مفاجئة أودت بحياة ثلاثة أشخاص، وتسببت في احتجاز عشرات المواطنين في مياه الفيضانات.





وذكر المقر المركزي لإدارة الكوارث في سول اليوم /الجمعة/ - في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني - أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في سياراتهم ليلة الخميس، بعد أن غمرت مياه الأمطار أحد الأنفاق في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، وأفادت الأنباء لفقدان رجل جرفه تيار المياه في مدينة أولسان بشمال شرق بوسان.





وعلى الصعيد الوطني، تم إجلاء 195 مواطنًا في الأماكن المتضررة، وتم إنقاذ 51 شخصًا على الأقل.





ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فقد سجلت كمية الأمطار المتساقطة في الساعة في مدينة بوسان أمس /الخميس/ أعلى مستوى لها منذ عام 1920.

وأظهرت الصور التي نشرها المواطنون هناك، تدفق مياه الأمطار إلى محطات مترو الأنفاق، كما أظهرت أن الحافلات مغمورة في مياه الأمطار، حيث تحولت الشوارع إلى بحيرات عملاقة.





وفي بوسان، تم الإبلاغ عن 162 منزلًا غمرتها الفيضانات، وهو أكبر عدد في البلاد، كما غمرت الأمطار 43 طريقًا أيضًا، مما أدى إلى احتجاز الأشخاص مؤقتًا في سياراتهم.





وفي العاصمة سول، تم إغلاق بعض أجزاء الطرق السريعة بين المدن بسبب ارتفاع منسوب المياه، لكن الضرر الناتج من هطول الأمطار كان ضئيلًا بخلاف ذلك.





وتسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع الكهرباء عن 1100 منزل في مدن عدة.