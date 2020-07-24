AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة تضرب كوريا الجنوبية وتودي بحياة 3 أشخاص

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:58 م
فيضانات كوريا الجنوبية
فيضانات كوريا الجنوبية
Advertisements
ا ش ا
ضربت أمطار غزيرة مع رياح قوية كوريا الجنوبية، مما تسبب في فيضانات مفاجئة أودت بحياة ثلاثة أشخاص، وتسببت في احتجاز عشرات المواطنين في مياه الفيضانات.

وذكر المقر المركزي لإدارة الكوارث في سول اليوم /الجمعة/ - في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني - أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في سياراتهم ليلة الخميس، بعد أن غمرت مياه الأمطار أحد الأنفاق في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، وأفادت الأنباء لفقدان رجل جرفه تيار المياه في مدينة أولسان بشمال شرق بوسان.

وعلى الصعيد الوطني، تم إجلاء 195 مواطنًا في الأماكن المتضررة، وتم إنقاذ 51 شخصًا على الأقل.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فقد سجلت كمية الأمطار المتساقطة في الساعة في مدينة بوسان أمس /الخميس/ أعلى مستوى لها منذ عام 1920.
وأظهرت الصور التي نشرها المواطنون هناك، تدفق مياه الأمطار إلى محطات مترو الأنفاق، كما أظهرت أن الحافلات مغمورة في مياه الأمطار، حيث تحولت الشوارع إلى بحيرات عملاقة.

وفي بوسان، تم الإبلاغ عن 162 منزلًا غمرتها الفيضانات، وهو أكبر عدد في البلاد، كما غمرت الأمطار 43 طريقًا أيضًا، مما أدى إلى احتجاز الأشخاص مؤقتًا في سياراتهم.

وفي العاصمة سول، تم إغلاق بعض أجزاء الطرق السريعة بين المدن بسبب ارتفاع منسوب المياه، لكن الضرر الناتج من هطول الأمطار كان ضئيلًا بخلاف ذلك.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع الكهرباء عن 1100 منزل في مدن عدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيضان في الصومال يخلف عشرات القتلى.. فيديو

طقس عاصف.. مياه الأمطار تكسح السيارات في كورسيكا الفرنسية.. فيديو

تحطم سفن وعوامات ومطاعم عائمة في فيضانات عارمة تجتاح صربيا.. فيديو

فيضانات وانهيارات أرضية تشرد آلاف المواطنين في اليابان

فيضانات مدمرة.. تفاصيل تشريد 75 ألف مواطن ياباني.. شاهد

مقتل 4 في انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات بـ تركيا.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بعد إتمامه الـ54.. تفاصيل عودة مايك تايسون لحلبة الملاكمة

شلالات نياجرا في كندا تتزين بألوان العلم المصرى بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو

بدءا من أغسطس .. روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية

لن تتوقع.. علامات في وجهك تدل على نقص فيتامين b12

قائمة الـ ٢٧ .. أحمد مجاهد يعلن أسماء مرشحي انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها

تويوتا كورولا 2021 toyota corolla متاحة في مصر.. صور