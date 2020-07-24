التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية بالذهاب إلى اللجان غدا قبل الامتحان بساعتين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تناشد طلاب الدبلومات الفنية بأن يذهبوا إلى لجان الامتحان غدا ، قبل ميعاد امتحان اللغة العربية بساعتين .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لطلاب نظام الثلاث سنوات ، فسيكون ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.





أما عن طلاب نظام الخمس سنوات ، فسيكون ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.





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جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" غدا السبت الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.



