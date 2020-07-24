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تعليم

التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية بالذهاب إلى اللجان غدا قبل الامتحان بساعتين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:05 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تناشد طلاب الدبلومات الفنية  بأن يذهبوا إلى لجان الامتحان غدا ، قبل ميعاد امتحان اللغة العربية  بساعتين .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لطلاب نظام الثلاث سنوات ، فسيكون ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.    

أما عن طلاب نظام الخمس سنوات ، فسيكون ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.    


جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" غدا  السبت الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.

وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.
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