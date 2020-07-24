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تعليم

تربية موسيقية حلوان: تكثيف عدد لجان اختبارات القدرات لمنع التجمعات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنطلق خلال ايام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020 ، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات  لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة . 

  من المقرر تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020، تيسيرًا على الطلاب . 


وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات . 

وقال الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان انه بالنسبة لاختبارات القدرات بالكلية تقرر تكثيف عدد اللجان المحددة لاختبار الطلاب هذا العام ، لتصبح 6 لجان بالفترة الواحدة لمنع التجمعات و للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا . 

 واضاف كرم ملاك انه يتم تسديد المصروفات الخاصة بالاختبارات الكترونيا دون الحاجة للذهاب للجامعة، عن طريق فورى ومصارى والخدمات البنكية وغيرها . 


واشار الى ان الجامعة ستتخذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة الطلاب و العاملين . 


جدير بالذكر انه يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg 


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