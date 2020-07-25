مجلس الشيوخ.. بطلان الصوت في انتخابات الفردي لا يبطله في القوائم

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مبطلات التصويت واضحة ومحصورة بالقانون وايضا بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وليس من ضمنها أن بطلان التصويت فى النظام الفردى يؤثر على الصوت بالنظام القوائم.





وأردف محسن، انه اذا كان صوت الناخب باطل اثناء الاختيار بالنظام الفردى كأن اختار عددا كثر او اقل من المطلوب اختياره فى دائرته مثلا، فهذا لا يؤثر على اختياره بنظام القائمة اذا كان تصويته صحيحا.





وتابع أن اختيار الناخب باحدى النظامين مختلفين عن بعضهما البعض، وكل صندوق انتخابي مختلف عن الاخر، فهناك صندوق للانتخاب بالنظام الفردى ويتم فرزه منفصلا عن الصندوق الاخر المخصص لنظام القوائم.





واضاف مدير الوطنى للاستشارات البرلمانية، ان الصوت الانتخابي له قيمة وطنية كبيرة ويجب على الناخب أن يراعي قيمة صوته، ويهتم بان يختار بطريقة صحيحة كى يكون اختياره ايجابيا ويكون التمثيل تحت القبة انعكاسا لاختياراته.