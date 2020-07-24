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حوادث

نقل وتصعيد واستحداث قطاع مباحث بأكتوبر.. تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:55 م
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة تصعيد العميد أحمد الوتيدي ليتولى رئيس قطاع جنوب الجيزة وتولى العقيد مصطفى ياسين مدير الأموال العامة بالمديرية، العميد محمد مصطفي مدير العمليات، العميد مصطفي فتحي لإدارة التموين.

وتم نقل العميد خالد أبو العلا مديرا لقطاع الوحدات، والعميد عمرو البرعي لقطاع المال، المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة اكتوبر. 

وشملت الحركة تجديد الثقة للعميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع شمال الجيزة، والعميد طارق حمزة رئيسا لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد إمبابي لإدارة السيارات.

كما تم تصعيد العقيد محمد الصغير مفتشا لمباحث الهرم، والعقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر وثالث أكتوبر، ونقل الرائد مؤمن فرج رئيسا لمباحث إمبابة.

واعتمد اليوم اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة حركة التنقلات السنوية.
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