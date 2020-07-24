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محافظات

يحقق 260 مليون جنيه سنويا.. طلب إحاطة لحماية مشروع محاجر السويس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:26 م
محاجر السويس
محاجر السويس
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حسن غنيمة

قدم النائب عبد الحميد كمال بيان وطلب احاطة عاجل للحكومة صباح اليوم لحماية مشروع محاجر السويس الناجح الذي يحقق 260 مليون جنيه من القرارات الأخيرة التي أصدرتها محافظة السويس.

 

وأضاف النائب أنه استنادا واعمالًا لنص المادة (134) من الدستور و المادة ( 197) من اللائحة الداخلية يطالب رئيس مجلس مجلس النواب بتوجيه بيان عاجل وطلب احاطة الي السيد رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية.

 

وتابع النائب " حيث فوجئ العاملين بمشروع محاجر محافظة السويس بصدور تعليمات وتوجيهات بتوزيعهم ونقلهم على مشاريع أخرى بما يترتب عليه أضرار وآثار سلبية مالية واجتماعية للعاملين بمشروع المحاجر الناجح الوحيد الذي يحقق أعلى الإيرادات على مستوي كافة مشاريع صندوق التنمية المحلية بالمحافظة.

 

أضاف النائب " حيث يحقق المشروع اعلى الارباح سنويا ويكفي الإشارة إلى السنوات الثلاثة الأخيرة حيث بلغت الأرباح " 160 مليون جنيه عام 2018 - 230 مليون جنيه عام 2019 - 260 مليون جنيه حتي يونيو 2020 .

 

وتابع النائب " يرجع الفضل فى الأرباح والإيرادات المتصاعدة لجهود العاملين والإدارة الناجحة فى تحقيق أعلى المعدلات التي تزيد عن كل عام بنسب مرتفعة جدا .. وللأسف الشديد وبدلا من تحفيز العاملين وتقديرهم معنويًا وماليًا والعمل على الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم واستقرارهم فى العمل والإنتاج وتقديرا لتقاليد العمل الناجح .. فوجئ العاملون بتوجيهات النقل وكأنها عقاب لهم على اجتهادهم.


 

وأضاف النائب "وقد تلقت النقابة العامة للعاملين للمناجم والمحاجر استغاثة باسم اللجنة النقابية للعاملين بمحاجر السويس مطالبين التدخل العادل كما تلقينا نفس الاستغاثات.

 

واختتم النائب "الدكتور رئيس المجلس برجاء توجيه طلب إحاطة العاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وإحالة الموضوع إلي لجنة الإدارة المحلية لأهمية دعم المشاريع الناجحة وتقدير العاملين بها ومن أجل إيرادات افضل للخزانة العامة واسقرار العاملين.

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