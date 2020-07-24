غدا.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في 126 لجنة بـ الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم، عن انطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية ( صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) صباح غد السبت 25 يوليو الجارى والتي تستمر حتي يوم 13 أغسطس المقبل عدا يومي الاثنين الموافق 27 يوليو والثلاثاء الموافق 11 أغسطس.





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وقال محافظ الغربية، إن إجمالى الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات يبلغ 29 ألف و 846 طالب وطالبة على مستوى مراكز المحافظة ، ويؤدى الطلاب الامتحانات فى 126 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية .





كما أكد الدكتور طارق رحمي على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحرصا على سلامة أبنائنا الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موجها بالمتابعة اللحظية لأعمال الامتحانات والتواصل الدائم مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية وتذليل أي عقبات .





وأفاد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب في جميع اللجان باتخاذ كافة الإجراءات الاخترازية والتدابير الوقائية التى تضمن سلامة الطلاب، وتقليـل كثافـة الطـلاب باللجان، وزيادة عدد اللجان.