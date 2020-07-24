لجنة العقوبات الأممية: تركيا أرسلت 15000 مرتزق إلى ليبيا

قالت لجنة العقوبات الأممية، إن تركيا أرسلت ما بين 7000 و15000 مرتزق سوري إلى ليبيا.
وأضافت اللجنة، في تقرير لها، أن ليبيا تحولت إلى سوق كبيرة للأسلحة؛ بسبب خروقات حظر توريد السلاح.
وفي وقت سابق، أفادت إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تركيا أرسلت نحو 16.500 مقاتل سوري إلى ليبيا.
كما وثَّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مزيدا من القتلى، في صفوف "مرتزقة الحكومة التركية"، حيث بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا نتيجة العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481 مقاتلا، بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى، قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.