لجنة العقوبات الأممية: تركيا أرسلت 15000 مرتزق إلى ليبيا

قالت لجنة العقوبات الأممية، إن تركيا أرسلت ما بين 7000 و15000 مرتزق سوري إلى ليبيا.









وأضافت اللجنة، في تقرير لها ، أن ليبيا تحولت إلى سوق كبيرة للأسلحة؛ بسبب خروقات حظر توريد السلاح.









وفي وقت سابق، أفادت إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان ، بأن تركيا أرسلت نحو 16.500 مقاتل سوري إلى ليبيا.







