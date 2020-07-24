AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لجنة العقوبات الأممية: تركيا أرسلت 15000 مرتزق إلى ليبيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:07 م
لجنة العقوبات الأممية:
لجنة العقوبات الأممية: تركيا أرسلت 15000 مرتزق إلى ليبيا
Advertisements
قسم الخارجي
قالت لجنة العقوبات الأممية، إن تركيا أرسلت ما بين 7000 و15000 مرتزق سوري إلى ليبيا.


وأضافت اللجنة، في تقرير لها، أن ليبيا تحولت إلى سوق كبيرة للأسلحة؛ بسبب خروقات حظر توريد السلاح.


وفي وقت سابق، أفادت إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تركيا أرسلت نحو 16.500 مقاتل سوري إلى ليبيا.


كما وثَّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مزيدا من القتلى، في صفوف "مرتزقة الحكومة التركية"، حيث بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا نتيجة العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481 مقاتلا، بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى، قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 7 مرتزقة سوريين في ليبيا

تركيا تواصل استفزازها بإرسال 500 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

بينهم أطفال.. المرصد السوري: تركيا أرسلت 15 ألفا من المرتزقة إلى ليبيا

بينهم 300 طفل.. تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا

تركيا ترسل 356 مرتزقة سوريين جديد إلى ليبيا

وصول طائرة تركية جديدة لمصراتة تقل 126 من المرتزقة السوريين

ترشيحاتنا

بسبب دعمه لحكومة السراج.. إقالة وزير الخارجية التونسي

لاستدراج القبطيات.. الكنيسة تحذر من مجهولين يدعون انتماءهم لدير القديسة دميانة

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تؤجل مباراة أسوان والمقاولون الودية

أدم لالانا يودع زملاءه في ليفربول قبل الرحيل عن صفوف الفريق

نسعى إلى اتفاق غير ملزم.. إثيوبيا تراوغ وتعتبر ملء سد النهضة انتصارا

اختيار المدرب أولا.. خالد بيومي يعلق على محاولة ريال مدريد ضم محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول

بـ ملابس كاجوال .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت