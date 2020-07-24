المفاجأة في الحذاء| سعر إطلالة شمس الكويتية في أحدث ظهور..شاهد

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
أطلت شمس الكويتية
على جمهورها مرتدية فستانا كلاسيكيا فوق الركبة بالألوان الأسود والأبيض والأحمر النبيتي، حيث يحمل ماركة الأزياء العالمية moschino.
بلغ سعر الفستان حوالي 1320 ريالا سعوديا أي حوالي 5.544 ألف جنيه مصري.
وانتعلت شمس الكويتية
حذاء أنيقا على أحدث صيحات الموضة يحمل نفس ماركة الفستان moschino ، باللون الأسود والأبيض.
بلغ سعر الحذاء حوالي 2156 ريالا سعوديا اي 9.184 جنيه مصري.
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وأما من الناحية الجمالية فوضعت شمس الماكياج الهادئ المرتكز على الألوان البنية في الشفاه والعين.