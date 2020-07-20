AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأوف شولدرز .. شمس الكويتية تتألق بإطلالة ساحرة ومكياج ناعم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:00 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
Advertisements
آية التيجي
حرصت المطربة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، قائلة: ‏"‫لا تكابر وانت داري لا مرّك اسمي ضلوعك العوج تصافق بعضها‬".

وأبرزت شمس الكويتية رقتها وجمالها، حيث اختارت ارتداء فستان طويل باللون الأسود المنقط باللون الأبيض بتصميم اوف شولدر، واختارت عليه حذاء باللون الاحمر القاتم .

وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا على وجهها، بـ تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع  تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم، وأبرزت جمال عينيها بالآي شادو والاي لاينر والماسكرا والكحل الأبيض .

واختارت شمس الكويتية ان تبرز إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ فقامت بالتزين بكولية باللون الفضي والنبيتي

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان أسود مشجر.. شمس الكويتية فى إطلالة ساحرة.. شاهد

بالكاجوال.. شمس الكويتية تبرز رشاقتها بإطلالة ناعمة جديدة

ببنطال غريب.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة رياضية جديدة

بـ فستان قصير.. شمس الكويتية بإطلالة ساحرة

بالشراشيب.. شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية لامعة

بالأسود المخطط.. شمس الكويتية تشارك متابعيها صورة قديمة لها

ترشيحاتنا

مش عاجبنا العجب .. تعليق قوي من أيمن يونس على تعديل نظام نهائيات دوري أبطال أفريقيا

ناجي شهود: الصمت الأوروبي والأمريكي تجاه تدخل تركيا في ليبيا مخطط.. فيديو

الكاف يستقر على مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. تعرف عليه

السيسي وترامب يتوافقان على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد

اجتماع تركي - ليبي - قطري في أنقرة

إرسال قوات لليبيا.. برلماني يكشف كواليس الجلسة السرية لمجلس النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتون تطرح تخفيضا جديدا على سيارتها proton saga.. صور

في 5 حالات .. متى يجب استئصال المرارة؟

لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية