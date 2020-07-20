بالأوف شولدرز .. شمس الكويتية تتألق بإطلالة ساحرة ومكياج ناعم

حرصت المطربة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، قائلة: "لا تكابر وانت داري لا مرّك اسمي ضلوعك العوج تصافق بعضها".
وأبرزت شمس الكويتية رقتها وجمالها، حيث اختارت ارتداء فستان طويل باللون الأسود المنقط باللون الأبيض بتصميم اوف شولدر، واختارت عليه حذاء باللون الاحمر القاتم .
وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا على وجهها، بـ تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.
وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم، وأبرزت جمال عينيها بالآي شادو والاي لاينر والماسكرا والكحل الأبيض .
واختارت شمس الكويتية ان تبرز إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ فقامت بالتزين بكولية باللون الفضي والنبيتي
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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لا تكابر وانت داري لا مرّك اسمي ضلوعك العوج تصافق بعضها #شيزوفرينيا
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