شاهد .. أول لقطات من حفل خطوبة أسطورة الكاراتيه جيانا فاروق

أقيم مساء اليوم، الجمعة، حفل خطوبة جيانا فاروق بطلة منتخب مصر في الكاراتيه وصاحبة لقب أسطورة الكاراتيه في العالم في حفل عائلي.
وخطبت جيانا فاروق إلى دكتور مهندس محمد سامي المعيد بكلية هندسة عين شمس لتكتمل فرحة أسطورة الكاراتيه بعد فرحتها بعودة النشاط الرياضي.
تأهلت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه إلى أولمبياد طوكيو رسميا، لتصبح أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح في التأهل إلى للأولمبياد، خاصة أن هذه النسخة هي الأولى التي تشارك فيها رياضة الكاراتيه.
واستطاعت جيانا فاروق رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.