الرئيس التونسي يتوعد بالرد عسكريا لكل من يحاول الاعتداء على بلاده

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، استعداد بلاده للرد على كل من يحاول الاعتداء عليها سواء من الداخل أو الخارج.





وأعلنت المؤسسة العسكرية التونسية، بعد اجتماع مع الرئيس التونسي بوزير الدفاع، استعدادها للتصدي لكلّ من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء من الداخل أو الخارج.





وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، إلياس الفخفاخ، قد أعفى نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية، بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد.





وتقول وسائل إعلام تونسية إن الخلاف حول إدارة الملف الليبي هو السبب وراء إقالة وزير الخارجية، ففي الوقت الذي يطالب قيس سعيد بالبقاء على مسافة واحدة من كافة القوى الليبية، يرفض وزير الخارجية ذلك ويصر على دعم حكومة السراج.