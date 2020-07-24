مصاب بالصاعقة يكشف كيف أعاد أحمد المنسي حقه من التكفيريين؟

كشف النقيب أحمد عيد مصاب من أبناء قوات الصاعقة بالجيش المصري، تفاصيل علاقته بالشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي ، بعد إصابته في إحدى العمليات الإرهابية.





وقال عيد ، في حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة، إنه بعد العملية تم نقلي لأقرب مستشفى وكان معايا العقيد أركان حرب أحمد المنسي، وقلت له هعيش، ورد قال لي طبعا وهنجيب حقك في المكان اللي اتصبت فيه".





وتابع النقيب أحمد عيد مصاب من أبناء قوات الصاعقة بالجيش المصري، إنه: "المنسي بعدها بيوم جاء لي مستشفى الحلمية، و3 رصاصات في العمود الفقري قعدتني 3 أشهر، ومنسي جاء لي وقال لي يا بطل جبنا لك حقك".