بـ مليار و450 مليون جنيه ويضم 32 كوبرى.. محور سمالوط مشروع قومي يربط الشرق بالغرب.. فيديو وصور

يعد محور

سمالوط على النيل شمال المنيا احد اهم المشروعات القوميه العملاقه وهو ثالث محور

على النيل بمحافظة المنيا بعد محورى ملوى وبنى مزار

وتصل التكلفة الاستثماريه للمحور مليار و450

مليون جنيه وانشأ المحور بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى اطار خطة

تطوير الطرق بالدوله

ويشمل المحور 32 كوبرى منها كوبرى اعلى نهر النيل

وكوبرى أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفقا على الطرق

المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وكذلك 2 بربخ على المجارى المائية المتقاطعة

مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كيلو متر .

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محافظ المنيا: وزارة النقل ستنفذ جميع المطالع والمنازل لمحور سمالوط الحر طبقًا للمخطط التفصيلي

ويعد محور سمالوط أحد أهم وأكبر المشاريع فى قطاع النقل

بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة – أسوان) والطريق

الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعى (القاهرة -

أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالى 26 كم وعرض 21 مترا، وبتكلفة إجمالية تصل

إلى 1.450 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.

كما سيساهم محور سمالوط فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة- أسيوط"

الصحراوى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة –

أسوان" شمال مدينة سمالوط، من خلال ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر

الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا أن الطريق الصحراوى الغربى سيساهم فى

تسهيل حركة التنقل والتجارة بين محافظات الصعيد.

ومحور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محورى بنى

مزار وملوى، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجيه .

ومن جانبه قال اللواء أسامة

القاضي محافظ المنيا،انه تابع نسب التنفيذ في محور سمالوط الحر علي النيل والذي

يعد احد اهم واكبر المشروعات القوميه بالمحافظه وعقب مشاهدة اعمال التنفيذ ميدانيا

علي الواقع، تم التنسيق مع وزارة النقل، والتي افادت انه سيتم تنفيذ جميع المطالع

والمنازل والمدرجه بالمخطط التفصيلي للمحور والتي سيكون لها أهمية كبيرة في ربط

الكتلة السكنية الغربية والشرقية للمركز

ياتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات رئس

الجمهوريه حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون مشروعات وسائل النقل

الحديثة والمنظومة الجديدة للمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، متكاملة الجوانب

لتصبح، ليس فقط للربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على

مستوى رقعة الدولة بالكامل، ولتوفير الوسائل التنموية من تسهيل للحركة وتعزيز

معدلات التجارة والتصنيع والزراعة والتوسع الافقي بمفهومه الشامل

واكد المحافظ ان وزاره النقل ستقوم

بتنفيذ المخطط التفصيلى للمحور والذى يتضمن جميع المطالع والمنازل المدرجة بالمخطط

نفسه

موضحا ان محور سمالوط الحر سيساهم

في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي

الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي "القاهرة – أسوان"

شمال مدينة سمالوط، من خلال ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت

واستهلاك الوقود وتكلفة ا