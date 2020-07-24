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توك شو

3 أمور خطيرة.. محمد موسى يكشف أسباب غزو أردوغان لليبيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:46 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
كشف الإعلامي محمد موسى  أسباب عزو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليبيا موضحا ثلاث ركائز أساسية.   

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، عندما رسمت مصر الحدود البحرية مع قبرص واليونان،  قطع الطريق على أردوغان من سرقة الغاز بالبحر المتوسط  مما دفع الخونة لوسي الشهيرة بمطر ونعناعه الشهيرة بجو شو ومحمد ناصر وزوبع ومشهور لبث سمومهم وترويجهم للأكاذيب، قائلا: "وبكل بجاحة يقولك الجيش المصري مش قد تركيا وأن أردوغان مش هيسكت علي ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص وهيكون في مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا بسبب غاز البحر المتوسط اللي بيمثل لمصر ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم".

وتابع: ترسيم الحدود مع قبرص واليونان دفع  الحرامي أردوغان لدعم حكومة الوفاق وإرسال مليشيات بعشرات الآلاف من أجل حصد 3  مكاسب، أولا سرقة النفط الليبي، تانيا الهيمنة علي دولة ليبيا بالكامل لتحقيق حلم الخلافة، ثالثا مزاحمة مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط،  ثم يستكمل باقي مخططه بعمل إرباك في حقول الغاز المصرية زي حقل ظهر وغيره.

وأضاف: "مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة وبالبلدي كدة لو موقفناش وقفة رجل واحد خلف قيادتنا السياسية وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة وواجهنا كل هذه المؤامرات .. هنخسر كتير جدًا .. هنخسر بلدنا.. خلينا واثقين في قوتنا وراجعوا التاريخ كويس مفيش معركة حصلت  بين الجيش المصري والجيش العثمانلي إلا والعثمانيين خسروها .. جيشنا قوي .. بس محتاجين نفهم أن كل ما يحدث هدفه تخريب مصر وإرباكها لإيقاف التنمية اللي بتحصل فيها.. لازم ناخد بالنا كويس".
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