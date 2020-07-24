AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الأهلي.. الأحمر يسحق سموحة برباعية نظيفة.. صالح جمعة على دكة البدلاء بعد شائعة توقيعه للزمالك

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:35 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية ، اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:



أكد وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام أن إبراهيم نورالدين الحكم الدولى المصنف الأول فى القائمة الدولية للحكام المصريين المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم لم يخالف اللوائح فى مباراة الاهلى وسموحة الودية.



كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق ، ومدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن الصفقة السوبر المنتظرة للنادي الأهلي .



اكتسح النادي الأهلي نظيره سموحة 4-0 وديا، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز وبطولة أفريقيا.



تواجد صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، على دكة البدلاء في ودية سموحة المقامة حاليا على ملعب التتش استعدادا لعودة الدوري وبطولة أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية والقنوات الناقلة

إبراهيم نور الدين يدير ودية الأهلى وسموحة

شاهد.. الأهلى يعقم ملعب التتش قبل ودية سموحة

بعد شائعة توقيعه للزمالك.. شاهد| صالح جمعة على دكة بدلاء الأهلي في ودية سموحة

من أسيست كهربا .. مروان محسن يضيف الثاني للأهلي في شباك سموحة ..فيديو

مشهد يخطف القلب.. جماهير الأهلي تتابع مباراته مع سموحة من برج القاهرة

ترشيحاتنا

بسبب دعمه لحكومة السراج.. إقالة وزير الخارجية التونسي

نشر صور مراته بقميص النوم ..هدير طلبت الطلاق من جوزها فضحها وهددها .. الزوجة : عايزة حقى

حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت

وليد صلاح الدين: مستغرب من فايلر لتغيير مركز كهربا ..فيديو

أخبار الأهلي.. الأحمر يسحق سموحة برباعية نظيفة.. صالح جمعة على دكة البدلاء بعد شائعة توقيعه للزمالك

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير البرتقال أسوأ اختيار .. الدليل الصحي لتقوية مناعة الطفل.. فيديو

دواء لعلاج الصداع النصفي يتسبب في إصابة سيدة بمرض نادر من العصور الوسطى

المفاجأة في الحذاء| سعر إطلالة شمس الكويتية في أحدث ظهور..شاهد