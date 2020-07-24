أخبار الأهلي.. الأحمر يسحق سموحة برباعية نظيفة.. صالح جمعة على دكة البدلاء بعد شائعة توقيعه للزمالك

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية ، اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:













أكد وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام أن إبراهيم نورالدين الحكم الدولى المصنف الأول فى القائمة الدولية للحكام المصريين المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم لم يخالف اللوائح فى مباراة الاهلى وسموحة الودية.













كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق ، ومدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن الصفقة السوبر المنتظرة للنادي الأهلي .













اكتسح النادي الأهلي نظيره سموحة 4-0 وديا، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز وبطولة أفريقيا.











