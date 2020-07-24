نيمار يتقدم لـ باريس سان جيرمان على سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا.. فيديو





نيمار سجل الهدف في الدقيقة الرابعة عشرة، بعد متابعته لتسديدة زميله مبابي، والتي تصدى لها حارس سانت إيتيان، ليتقدم نيمار لفريقه بهدف نظيف.





وأجرى توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان تبديلًا اضطراريًا بإخراج الألماني كيرييه المصاب، وإبدال داجبا بدلًا منه في الدقيقة 20.





وتعد تلك المباراة هي المباراة الرسمية الأولى في فرنسا بعد أزمة فيروس كورونا، وتقام على ملعب ستاد دو فرانس بحضور جماهيري يقدر بـ 5000 مشجع.

تقدم البرازيلي نيمار دا سيلفا لفريقه باريس سان جيرمان، على نظيره نادي سانت إيتيان بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمعهما في نهائي فرنسا.