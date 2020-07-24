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سيارات

لتقديم نسخة بيك آب .. فورد تطور الجيل الجديد من السيارة برونكو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
تستعد شركة فورد الأمريكية الآن إلى تطوير الجيل الجديد من برونكو وإصدار نسخة بيك آب وهو ما سيجعلها تنافس أحد طرازات جيب.

وذكر موقع أوتوموبايل الخاص بأخبار السيارات أن فورد تعمل الآن على تطوير  نسخة بيك آب من برونكو لتنافس سيارة جيب جلادياتور .

كما يساهم بناء برونكو على الهيكل الميكانيكي لطراز  رينجر بيك آب، في سهولة تحويل السيارة إلى موديل "بيك آب جديد" وهو ما يتوقع رؤيته خلال السنوات المقبلة .

ومن المفترض أن فورد تطور برونكو لتقديم نسخة بيك آب جديدة ولا تزال فورد في حاجة إلى الوقت لتطوير برونكو وتقديم نسخ بيك آب منها وهو ما يجعب أول ظهور متوقع لها مع نهاية عام 2022 أو بداية عام 2023

وينتظر الآن أن تقدم فورد طراز برونكو البيك آب بمقصورة Crew؛ أي أن السيارة ستحصل على صفين من المقاعد، وكذلك 4 أبواب، كما الحال في سيارة جيب جلادياتور.

كما أن فورد تطور برونكو تطور لتقديم نسحة بيك أب جديد وكشفت فورد قبل أيام عن المقصورة الداخلية للجيل الجديد من برونكو 2021 للطرق الوعرة والتي جمعت بين العديد من المزايا ستجعلها أحد أقوى الخيارات في هذه الفئة.
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