فورد تزيح الستار عن موستنج ماخ E الكهربائية للسباق

أعلنت شركة فورد بيرفورمانس RTR، عن أن السيارة "موستنج ماخ E1400" الكهربائية الجديدة- هي نسخة وحيدة من نوعها مخصصة للسباقات، وأنشئت لإثبات إمكانات الأداء للسيارات.





وأشارت إلى أن السيارة تستمد قوتها من 7 محركات كهربائية، وتنتج طاقة إجمالية قدرها 1400 حصان، وبها على بطارية سعة 56.8 كيلو/ واط، لافتة إلى أنها مصنوعة من النيكل والمنجنيز والكوبلت؛ للحصول على أداء عالي ومعدل تفريغ مرتفع.





وحصلت السيارة على ترقيات ايروديناميكية جديدة، وهي قادرة على إنتاج أكثر من 1.000 كجم من القوة السفلية عند انطلاقها بسرعة 257 كم / س، كما تستند على هيكل "ماخ E الإنتاجية" المصمم لاستيعاب حلول تصميمية مختلفة ، بما في ذلك الدفع الخلفي والامامي والكلي.

ومن المنتظر أن تظهر فورد موستنج ماخ E1400 الجديدة لأول مرة في سباق ناسكار قريبا.





ومن المقرر أن تكون هذه السيارة بمثابة اختبار للمواد الجديدة المستخدمة في صناعتها، مثل الألياف العضوية ، وهي بديل جيد خفيف الوزن من آلياف الكربون.





يذكر أن فورد جهَّزت الكثير من الفئات التي تتنوع إمكانياتها ومميزاتها؛ حتى تتناسب مع كل أذواق محبي سيارات الطرق الوعرة ذات الدفع الرباعي.