فورد برونكو 2021 تكشف عن المقصورة الداخلية لسياراتها

على الجانب الآخر نشر موقع موتور 1 المتخصص في مجال السيارات صورة للمقصورة الداخلية لسيارة فورد برونكو 2021 بعدما كشفت الشركة الأمريكية عن طرح الكثير من خيارات الألوان وستحصل السيارة على ألوان زرقاء وسوداء، ولكن سيكون هناك اختلافات بينها وبين مقصورة First edition .





ومن المعروف أن ستتوفر هذه السيارة بفئتي Black Diamond وWildtrak بلمسات زرقاء مع وجود اختلافات بينهما أيضا، أما فئة Big Bend ستتوفر مقصورتها الداخلية بلمسات رمادية.











كما أعنلت فورد عن أسعار برونكو 2021 الجديدة كليا والتي نجحت في جذب انتباه عشاق فئة طرازات الطرق الوعرة فور الكشف عنها لما تمتلكه من مميزات كثيرة ومميزة في هذا الموديل.





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وقامت فورد بتجهيز الكثير من الفئات التي تتنوع إمكانياتها ومميزاتها حتى تتناسب مع كل أذواق محبي سيارات الطرق الوعرة ذات الدفع الرباعي



وقامت فورد بتجهيز الكثير من الفئات التي تتنوع إمكانياتها ومميزاتها حتى تتناسب مع كل أذواق محبي سيارات الطرق الوعرة ذات الدفع الرباعي