AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

الصين تقلد فورد برونكو 2021 بعد طرحها بأيام قليلة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت علامة وي التجارية الصينية عن صور تشويقية لسيارة SUV الجديدة والتي تجمع بين الشكل الخارجي لفورد برونكو 2021 وبعض اللمحات من سيارتي جيب ولاند روفر.

وتعتبر هذه السيارة بمثابة النسخة الأكثر رفاهية وفخامة من سيارة داجو التابعة لعلام هافال التجارية والتي  كشفت عنها خلال الفترة الاخيرة، والمعروف أن علامتين وي وهافال يتبعان شركة جريت وول موتوروز الصينية ويبحثان عن منافسة الشركات الكبرى في مجال السيارات الـ SUV  والطرق الوعرة من خلال طرح طرازات  مشابهة في الشكل وأقل في السعر بفروقات كبيرة. 

ومن المنتظر أن تنطلق سيارة وي P01 بمحرك يولد قوة تبلغ 169 حصان من خلال محرك تيربو بسعة 1.5 لتر، وينتظر أن تظهر السيارة لأول مرة في معرض صيني تحت اسم "تشنغدو" وذلك قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وسيتم الطرح التشويقي للسيارة بعد ساعات قليلة من كشف فورد عن المقصورة الداخلية للجيل الجديد من برونكو موديل 2021

كما تختص كل فئة فورد برونكو 2021 بألوان مقصورة داخلية مختلفة وستحصل  كل فئة First Edition على ألوان زرقاء وسوداء، فيما ستظهر مقصورة Badlands بأشرطة رمادية وخضراء بالإضافة إلى لمسات برتقالية أيضا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. فورد تحصل على براءة اختراع لشباك أمامية جديدة.. صور

فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"

تصميم تخيلي جديد لـ فورد برونكو 2021.. صور

رسميا.. الكشف عن جيب شيروكي xj الجديدة

رسميا .. انطلاق فورد برونكو 2021.. صور

فيديو جراف| فورد تطلق برونكو 2021

ترشيحاتنا

صورة جديدة من خطوبة ابنة أصالة.. شاهد

تغلب على كورونا في 48 ساعة.. أحمد موسى يروي تجربة أشرف مفيد مع فيروس كورونا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف السيناريو حال فشل مفاوضات سد النهضة.. يوجه رسالة لـ محمد علي.. هاني الناظر: انتهاء كورونا في مصر خلال أغسطس.. ووزير التعليم يكشف سبب تحديد 17 أكتوبر لبدء الدراسة

هاجمت عبد الرحمن أبو زهرة.. من هي معتزة عبد الصبور

دعاء قبل النوم من 30 كلمة يبطل السحر والحسد فورا

شاهد .. أم تفاجئ ابنتها على طريقتها الخاصة بعد آخر امتحان لها فى الثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة