الصين تقلد فورد برونكو 2021 بعد طرحها بأيام قليلة

وتعتبر هذه السيارة بمثابة النسخة الأكثر رفاهية وفخامة من سيارة داجو التابعة لعلام هافال التجارية والتي كشفت عنها خلال الفترة الاخيرة، والمعروف أن علامتين وي وهافال يتبعان شركة جريت وول موتوروز الصينية ويبحثان عن منافسة الشركات الكبرى في مجال السيارات الـ SUV والطرق الوعرة من خلال طرح طرازات مشابهة في الشكل وأقل في السعر بفروقات كبيرة.



ومن المنتظر أن تنطلق سيارة وي P01 بمحرك يولد قوة تبلغ 169 حصان من خلال محرك تيربو بسعة 1.5 لتر، وينتظر أن تظهر السيارة لأول مرة في معرض صيني تحت اسم "تشنغدو" وذلك قبل نهاية شهر يوليو الجاري.



وسيتم الطرح التشويقي للسيارة بعد ساعات قليلة من كشف فورد عن المقصورة الداخلية للجيل الجديد من برونكو موديل 2021



كما تختص كل فئة فورد برونكو 2021 بألوان مقصورة داخلية مختلفة وستحصل كل فئة First Edition على ألوان زرقاء وسوداء، فيما ستظهر مقصورة Badlands بأشرطة رمادية وخضراء بالإضافة إلى لمسات برتقالية أيضا.



