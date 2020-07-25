امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. 776 ألف طالب يمتحنون اللغة العربية اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات.





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