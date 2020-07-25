توصيات برلمانية لإعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات المياه والكهرباء.. نواب: أماكن مقدسة وليست هادفة للربح.. ولابد من تشريع لإعفائها

وكيل دينية النواب يطالب المالية بعدم محاسبة الأوقاف عن فاتورة كهرباء المساجد

عضو تشريعية النواب تطالب بإعفاء الجمعيات الخيرية من رسوم الكهرباء والغاز والمياه

برلمانى يطالب بالاستفادة من صناديق تبرعات المساجد فى سد احتياجات الأسر الفقيرة





تتبني لجنة الشئون الدينية إعفاء دور العبادة من رسوم الكهرباء والمياه حيث قررت عرض الأمر على مجلس النواب للتشاور مع الحكومة في هذا الشأن بناء على طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار وعبد الرازق زنط حيث طالبا الحكومة خلال لجان عقدتها اللجنة بالموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات المياه والكهرباء. الأمر





وكانت اللجنة قد عرضت طلبات الإحاطة على جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف حيث أكد أن إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات المياه والكهرباء ليس من اختصاص وزارة الأوقاف وإنما من اختصاص وزارة المالية.





وأوضح طايع للنواب ردا على طلبات الإحاطة " وزارة الأوقاف تقوم فقط بالتصديق على فواتير الكهرباء و أن المطالبة بالإعفاء قرار حكومي لا علاقة له بوزارة الأوقاف.





ومن جانبه، طالب شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وزارة المالية بعدم محاسبة الأوقاف على استهلاك الكهرباء والمياه لدور العبادة من المساجد.





وقال "الجندى لـ"صدى البلد"، يجب أن لا تقوم الحكومة بمطالبة المواطنين باستهلاك الكهرباء والميه بالنسبة للمساجد، متابعًا:" المكاتب الحكومية التي تمتلك مكيفات هواء استهلاكها ثلاث أضعاف استهلاك المساجد".





وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة قامت بتقديم توصيات للحكومة تتضمن إعفاء دور العبادة من هذه الرسوم نهائيا فى حضور ممثل وزارة الأوقاف وأعضاء اللجنة الدينية.





كما، قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أدوار العبادة عبارة عن أماكن مقدسة وليست هادفة للربح وينبغى اعفائها نهائيا من اى اعباء سواء كانت كهرباء او مياة او غيرها.





وأكد "حنفى" لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يكون هناك تشريع إعفاء دور العبادة، لافتًا الى أن هذه الرسوم التى يتم تحصيلها تتم عن طريق تطبيق قانون يلزم ذلك واعفاء المساجد او دور العبادة يجب أن يكون بقانون أيضا.





وأشار عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتم الاستفادة من المبلغ الموجود صناديق التبرعات بالمساجد فى تطوير الحي ومساعدة الفقراء وتوفير وجبات غذائية وسد احتياجات الأيتام وغيرها.





طالبت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة إعفاء دور العبادة والجمعيات الخيرية من رسوم المياه والكهرباء والغاز، مؤكدة، أن هذه المؤسسات خيرية هدفها تنمية المجتمع. كما،





وأكدت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم تشريع خاص بإعفائهم من مصاريف استهلاك المياه والكهرباء والغاز، لافتة إلى أن الجمعيات الخيرية قائمة على التبرعات ومساهمات الاعضاء وليس لها موارد اخرى تسمح لها بتقديم مصاريف إضافية للكهرباء والمياه والغاز.



