AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

موزعون على 115 لجنة.. 25 ألف طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلوم ببني سويف

السبت 25/يوليه/2020 - 12:03 ص
إمتحانات الدبلوم
إمتحانات الدبلوم ببني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الاستعدادت النهائية للامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية (3 سنوات و5 سنوات)،والتي تنطلق اليوم  السبت 25 يوليو وتستمر حتى 13 أغسطس القادم في ظل ظروف استثنائية متعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، بمايضمن انتظام سير الامتحانات،واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتي سبقتها الامتحانات العملية والمعملية على مدار 17 يوما والتي كانت قد بدأت يوم 27 يونيو الماضى واختتمت  20 يوليو الجاري. 

جاء ذلك خلال تواصله مع  سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ،لمراجعةالاستعدادات النهائية قبل انطلاق الامتحانات التحريرية  بساعات قليلة ، حيث يؤدي الامتحانات ما يقرب من 25 ألف طالبًا وطالبة موزعين على 115 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين. 

إقرأأيضا : 


وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مسؤولى التربية والتعليم بالمراكزوالمدن والمديريات الخدمية المعنية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة ،ومساعدة الأجهزة والجهات المعنية في اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية أثناء عملية دخول الطلبة لمقار ولجان الامتحانات منعًا للزحام والتكدس، وتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان ، مشيرا إلى تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات ، والمتابعة على مدار الساعة  للجان ، وآلية التواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات. 

ومن جانبها أوضحت سهام يوسف وكيل الوزارة أن تم عقد اجتماع "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"مع الدكتور محمد مجاهد  نائب الوزير لشئون التعليم الفني ومديري المديريات ومديري التعليم الفني ومسؤولي قطاع التعليم الفني ورؤساء لجان الإدارة، ، حيث تم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال  الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا،وتوزيع كمامة قطنية، وواقيات للوجه والأحذية، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل ، فضلا عن التأكيد على عدم حمل الطلاب للتليفونات المحمولة نهائيًا أثناء تأدية الامتحان. 

كما أشارت " سهام يوسف" إلى على موافقة السيد الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، حيث سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري غدا  يوم السبت  على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء المقبل ، مشددة على أهمية ذهاب الطلاب إلى لجان الامتحان قبل بدء الامتحان بساعتين ، بحيث يتوجه طلاب نظام 3 سنوات للجان ما بين الساعة 10 إلى 11 صباحا قبل موعد الامتحان المقرر له الساعة 12 ظهرا ، فيما يتوجه طلاب 5 سنوات إلى اللجان مابين الساعة 8 إلى 9 قبل موعد الامتحان المحدد له الساعة 10 صباحا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساواة بالثانوية العامة.. التعليم تسمح لطلاب الدبلومات الفنية بأداء امتحان الدين"من البيت"

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

موجها باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حالات الغش.. محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

قبل انطلاقها السبت.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدبلومات الفنية 2020

776 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية النظرية.. غدا

انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية النظرية غدا..776 ألف طالب يمتحنون "العربي" في 2987 لجنة والسماح بأداء "الدين" منزليا.. توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب ..ومنع حيازة الموبايل أثناء الامتحان

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بـ المايوه.. روبي ترتدي الإسدال

بشرى.. تجارب لقاح أوكسفورد تدخل المرحلة الثالثة

ملابس لافتة.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة من الساحل الشمالي

بلومبيرج: مليارديرات وسياسيون روس حصلوا على لقاح كورونا منذ إبريل 2020

وجدته ملقى بالشارع.. سيدة تتولى رعاية مصاب بالشلل الدماغي لمدة 42 عاما

دراسة تكشف حيلة فيروس كورونا لاختراق جسم الإنسان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته

طريقة تحضير الرواني.. خطوة بخطوة