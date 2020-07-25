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فن

بفستان طويل .. جوهرة تستعرض جمالها عبر انستجرام

السبت 25/يوليه/2020 - 01:19 ص
الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة الإستعراضية جوهرة، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت جوهرة  بإطلالة جذابة، مرتدية فستان باللون اللبني الزاهي  بشكل جمالي  يبرز أنوثتها.

كما ظهرت جوهرة بتسريحة شعرها البني المنسدل أعلى الكتف بطريقة عشوائية تخطف الأنظار.

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وحازت الصورة علي اعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي:
قمر، تجنني، احلي جوهرة في الدنيا 

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.
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