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رياضة

بكري سليم: الزمالك تحول إلى نادي عالمي في عهد مرتضى منصور

السبت 25/يوليه/2020 - 02:22 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد سمير
قال اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أن مجلس ‏إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، حقق طفرة كبيرة ‏لا ينكرها أحد.

وأضاف سليم خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"الزمالك تحول لنادي عالمي في عهد ‏مرتضى منصور".‏

وواصل:"قد أختلف في بعض الأمور مع مرتضى منصور، ولكن ‏اختلافنا يكون داخل اغرف المغلقة وليس عبر شاشات الاعلام".‏

وأكمل:" من يريد الترشح ضد مرتضى منصور فليظهر لنا ماذا يستطيع ‏أن يفعل من تطوير في النادي بعد الانجازات التي حققهها المجلس ‏الحالي".‏

وأنهى تصريحاته موجهًا الشكر لمجلس إدارة الزمالك على المنشاّت ‏العالمية التي شاهدهها في النادي خهلال زيارته الأخيرة، مشددًا على أنه ‏سيكون على رأس الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.‏
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