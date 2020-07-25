بكري سليم: الزمالك تحول إلى نادي عالمي في عهد مرتضى منصور

قال اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أن مجلس ‏إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، حقق طفرة كبيرة ‏لا ينكرها أحد.





وأضاف سليم خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"الزمالك تحول لنادي عالمي في عهد ‏مرتضى منصور".‏





وواصل:"قد أختلف في بعض الأمور مع مرتضى منصور، ولكن ‏اختلافنا يكون داخل اغرف المغلقة وليس عبر شاشات الاعلام".‏





وأكمل:" من يريد الترشح ضد مرتضى منصور فليظهر لنا ماذا يستطيع ‏أن يفعل من تطوير في النادي بعد الانجازات التي حققهها المجلس ‏الحالي".‏



