علاقتي معه إنسانيًا جيدة.. نادر شوقي: غضبي من أحمد فتحي بسبب طريقة الرحيل.. فيديو

كشف نادر شوقي الوكيل السابق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن موقفه الحالي مع لاعب الأحمر، بعد قرار توقيعه لنادي بيراميدز في الفترة الأخيرة.





شوقي قال في تصريحات عبر حواره لشاشة "أون تايم سبورتس 1" صباح السبت :"علاقتي مع أحمد فتحي على المستوى الإنساني لا توجد بها مشكلة ، عندما أعلنت زوجته مرضها بفيروس كورونا، أرسلت له رسالة إلا أنه لم يرد على رسالتي".





وعن موقفه مع أحمد فتحي بعد قرار توقيعه لبيراميدز، أوضح :"لا توجد مشكلة عندي في الاختيار، لكن المشكلة في تنفيذ الاختيار".





وأنهى :"من وجهة نظري أن كان على أحمد فتحي الاستمرار في صفوف الأهلي خاصة أنه اقترب من إنهاء مسيرته، لذا كان عليه التفكير في المستقبل".

وأعلن نادر شوقي في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أنه لن يستمر في عمله مع أحمد فتحي بعد قراره بالانتقال لصفوف بيراميدز.





وكان النادي الأهلي أعلن عن رغبته في تجديد عقد أحمد فتحي إلا أن النادي الأحمر لم يتوصل لاتفاق مع اللاعب من الناحية المادية، ليقرر ظهير أيمن الأهلي الرحيل لصفوف بيراميدز من خلال التوقيع على عقد مدته ثلاثة أعوام تبدأ من الموسم المقبل (2020 - 2021).