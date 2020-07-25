ألفا روميو تصدر موديلات جديدة في 2020

كشفت بعض التقارير الصحفية المتخصصة في أخبار عالم السيارات أن الشركة الإيطالية العربية لصناعة المركبات " ألفاروميو " على وشك إصدار جديد من الطرازات الجديدة خلال العام الجاري 2020



وأكدت التقارير أن الشركة ستكشف قريبا عن الطرازات الجديدة وسيكون الأبرز بينهم من العالم الحالي مع توقعها أن الأبرز منهم مجهول الهوية من الشركة الإيطالية سيكون " بي سيجمنت " الذي ينتمي إلى فئة الكروس أوفر



ومن المتوقع أن يتم تزويد هذا الطراز بمحرك مكون من 3 إسطوانات وبسعة تصل إلى 1.2 لتر ليستطيع توليد قوة جيدة تترواح بين 100 و 150 حصان



كما تعتزم الشركة الإيطالية "ألفا روميو" إطلاق 3 طرازات جديدة كليًا خلال العام المقبل 2021، وستكون إطلالتهم الأولى خلال هذا العام أيضًا.



يذكر أن ألفا روميو مر أيام على أحتفالها بذكرى تأسيسها الـ110 وهو مايجعلها احد أقدم الشركات في مجال صناعة السيارات حول العالم



كما سلط موقع أوتو كار الإليكتروني الضوء على أهم لحظات شركة ألفا روميو خلال الـ100 سنة والحديث عن تأسيس الصانع الإيطالي العريق وأهم الموديلات الأيقونية في تاريخه.



