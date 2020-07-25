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توك شو

نهلة عبد العزيز: تزوجت من إحدى حفلات ليالي التلفزيون.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 07:32 ص
نهلة عبد العزيز
نهلة عبد العزيز
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اسراء صبري
كشفت الإعلامية نهلة عبد العزيز، أنها تزوجت من خلال إحدى حفلات ليالي التلفزيون، متابعة: "أنا اتجوزت محمد زياد من حفلات التلفزيون". 

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، "هو كان طالع يغني وأنا كنت عايزة أعمل معاه لقاء".

وفيما يخص برنامج "تاكسي السهرة"، أضافت، "كنت بقدمه مع نهال كمال وأحلام شلبي، متابعة: ان من حقنا نروح الأعمال الجديدة وناخد منها أجزاء ونعرضها.

وفي سياق الحديث، أوضحت" كنا مقسمنها الفيلم الأجنبي والمسرحية والفيلم العربي، وكنا نتبادل الأدوار كل حلقة.

وواصل قائلة: تاكسي السهرة كان عندنا زي الكلية..كان عندنا كم من الثقافة الفنية الخاصة به كبير للغاية.
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