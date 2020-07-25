أبرزها فورد وشيفروليه.. أبرز أعطال السيارات الأمريكية

تعاني السيارات الأمريكية من علامات أعطال بالإضافة إلى مستوى الوقود والغاز والمسافة المقطوعة ومن أشهر هذه السيارات الامريكية كاديلاك بويك وشيفروليه وجيب وفورد وتيسلا.



- يشير رمز شكل المحرك أحد علامات أعطال السيارات الأمريكية إما إلى المشكلة متعلقة بالمحرك نفسه أو بنظام الانبعاثات.



- رمز لوحة نظام الشحن على شكل بطارية السيارة ويشير ظهوره على لوحة القيادة إلى أن شحن البطارية قارب على الانتهاء وأن السيارة لن تكون قادرة على العمل قريبا.



- مراقبة ضغط الإطارات أحد علامات أعطال السيارات الأمريكية على شكل حدوة الحصان مع علامة تعجب مضيئة ويدل على انخفاض حاد في ضغط الإطارات.



- ظهور مؤشر ضغط الزيت على لوحة القيادة عند انخفاض ضغط الزيت مما يؤدي إلى انخفض كفاءة المحرم وتكون السيارة عرضة للخطر ويعد انخفاض ضغط الزيت من أهم علامات أعطال السيارات الأمريكية.



- كما يأتي رمز نظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS على شكل علامة تعجب داخل دائرة تظهر على لوحة القيادة ويشير كأحد علامات أعطال السيارات الأمريكية إلى وجود خلل في نظام الفرامل ويتطلب إصلاحه فورًا قبل وقوع أي مخاطر أو حوادث.



- ظهور رائحة الوقود أهم علامات أعطال السيارات الأمريكية على وجود مشكلة في أنابيب عادم السيارة ومع استمرارها فإن المشكلة تكون بسبب عطل في مضخة الوقودأو تسرب في أنابيب الوقود، وهذه المشكلة تستدعي توقف السيارة في الحال وإصلاحها بأقرب وكيل محلي للسيارات الأمريكية.



- يعد الشعور بالاهتزازات على سرعات عالية من أكثر علامات أعطال السيارات الأمريكية انتشارًا بحيث إنها تدل على وجود مشكلة في الإطارات أو عجلة القيادة أو أن السيارة بحاجة لضبط زوايا ميلان الإطارات والعجلات.



- يحدث صوتا عند تشغيل المحرك في بعض الأحيان بسبب وجود مشاكل في شمعات الاحتراق أو وجود انسداد في فلتر أو مضخة الوقود، وهي من علامات أعطال السيارات الأمريكية يجب الانتباه إليها وإصلاحها على الفور.

