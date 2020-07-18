زر البصمة في السيارات الحديثة وعلاقته بتوفير الوقود

البعض يظن أن كمية الوقود الموفرة عبر هذه التقنية ضغيرة وغير مهمة، ولكن في الواقع عند تراكم كميات الوقود المحترقة بسبب تشغيل المحرك بدون داعي أثناء توقف السيارة؛ النتيجة تختلف كثيرًا،





وأثببت دراسة من مجتمع مهندسي السيارات في أمريكا أن تقنية وقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكيًا قد تساهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود بـ 8%، وهي نسبة معتبرة عند تراكمها.