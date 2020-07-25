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فن

سعد لمجرد ينشر صورة جديدة من عدى الكلام.. والجمهور: دايما ناجح يا معلم

السبت 25/يوليه/2020 - 09:33 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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شيماء عبد السلام
نشر المطرب المغربى سعد لمجرد صورة جديدة من الكليب الغنائي الجديد له، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر سعد لمجرد فى الصورة من تصوير كليب "عدى الكلام" والذى حقق نجاحًا باهرًا فور طرحه .

وعلق على الصورة تعبيرًا عن فرحته، قائلًا "غالبًا ما تؤدي الطرق الصعبة إلى وجهات جميلة".

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ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالآتي: "من نجاح لنجاح"، "دايما ناجح يا معلم".

وكانت قد تصدرت الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب. 

واحتفالا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى من انستجرام انغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة انغامي.

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