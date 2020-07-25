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أخبار السعودية اليوم.. سيول وأمطار رعدية تستمر 72 ساعة.. المسئولون لن يؤدوا فريضة الحج هذا العام.. وحصيلة كورونا ترتفع إلى 262772 إصابة و2672 وفاة

السبت 25/يوليه/2020 - 09:00 ص
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم
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سمر صالح
  • سيول وأمطار رعدية فى السعودية لمدة 72 ساعة
  • السعودية تحدد موقف المسئولين من أداء فريضة الحج هذا العام
  • حصيلة كورونا فى السعودية ترتفع إلى 262772 إصابة و2672 وفاة


شهدت مناطق واسعة في جنوب المملكة العربية السعودية طقسا غير مستقر فى مناطق أبها وعسير والطائف، حيث تحولت شوارع هذه المناطق لأودية بعد عاصفة أمطار غزيزة.


وأفادت مؤشرات الطقس بتأثر القطاع الغربي والجنوبي الغربي من المملكة بحالة مطرية جديدة، تتسم بالقوة وشُمولية في مساحة التأثير، تترافق بالأمطار الرعدية الغزيرة وتساقط لزخات البرد، إضافة لوجود احتمالية عالية لتشكل السيول في بعض المناطق.


وفي التفاصيل، يتوقع أن يستمر تكاثر السُحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار ذات الشدة المُتفاوتة يوم السبت على مرتفعات كُل من جازان وعسير والباحة، وصولًا حتى مرتفعات الطائف، على أن تزداد وتيرة وشدة الهطولات المطرية تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد، بحيث تُصبح الأمطار الرعدية أكثر غزارة، وقد تمتد لتشمل مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة خاصة في يومي الاثنين والثلاثاء.


 وحذر خبراء الطقس من خطر جريان الأودية السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق، إضافة لنشاط الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وما سيرافقها من تدني لمدى الرؤية الأفقية أحيانًا.


وقال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن لا استثناءات في حج هذا العام، مؤكدا أنه لن يؤدي أي مسئول فريضة الحج هذا العام.


وأوضح الوزير السعودي، في تصريحات نشرتها صحف محلية، أن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة، وقال إن الحج سيقام حسب الاشتراطات الصحية.


وأضاف بن طاهر أنه من المهم لدى جميع الجهات ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم.


وأشار وزير الحج إلى أنه تم إعداد خطة استثنائية محكمة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدًا أن الحكومة السعودية وضعت أولوية لحماية الأرواح خلال موسم الحج والتركيز على سلامة الحجاج ومنع انتشار الوباء.


وورد سؤال للجنة الفتاوي الإلكترونية في دار الإفتاء من سائل يقول: "هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عمل في السعودية في موسم الحج؟".


وأجابت الدار بأن هناك فرقا بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته؛ فالحجُّ صحيحٌ، يُسقط الفرضَ، إن كانت حَجة الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم تكن حَجة الإسلام.


وأضافت: "أما جوازه فشيءٌ آخر، فإذا كان -مثلًا- عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج، فخالفتَ وحججتَ؛ فهذا إثمٌ، لمخالفة شرط العقد، ولما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بِكَ وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه".


وأكد الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أهمية اغتنام فرصة عدم الذهاب لأداء فريضة الحج هذا العام بسبب أزمة كورونا وإخراج أموال فريضة الحج زكاة للفقراء والمساكين، لافتا إلى أن هذا يعادل فريضة الحج تمامًا بل وثوابه أعظم.


وقال أمين الفتوى، إن الصيام من أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة، خاصة أنه يكون مضاعف الثواب والأجر.


وأضاف: "من كان يريد الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك، فأخرج ما كنت تريد الحج به، لإطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين، وكأنك حججت وتأخذ ثواب الحج، وزيادة تفريج كرب الناس".


وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وقالت الصحة السعودية إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 262772.


وأضافت الصحة السعودية أن حصيلة الوفيات داخل المملكة وصلت إلى 2672 حالة وفاة.


وبينت الوزارة أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 44369 منها 2143 حرجة.


فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 215731 بعد شفاء 2241 شخصا خلال 24 ساعة.
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